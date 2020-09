Roma - L'appello del segretario del Pd Nicola Zingaretti per i manifestanti di 'No mask', protesta in programma nella capitale

Roma – “Fermatevi, il Covid non si nega ma si combatte”. L’appello è quello del segretario del Pd Nicola Zingaretti. E risuona forte e chiaro.

“Fermatevi negazionisti! – scrive su Twitter -. La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!”.

Il riferimento di Zingaretti è alla manifestazione ‘No mask’, in programma oggi dalle 16 a Roma.

Nella capitale sono attese 5 mila persone. La partenza da Bocca della Verità, in centro. A sfilare saranno gli oppositori delle misure anti-Covid e i sostenitori della libertà di non vaccinarsi.

5 settembre, 2020