Fermato e incappucciato dagli agenti, morto nordafricano

New York - L'episodio risale al 30 marzo ma solo oggi i familiari hanno diffuso il video

Condividi la notizia:











New York – Afroamericano morto asfissiato dopo che gli agenti lo avevano fermato, ammanettato e messo un cappuccio in testa. Hanno poi premuto il viso sull’asfalto. È quanto si vede in un video uscito in queste ore.

L’uomo aveva 30 anni e soffriva di disturbi mentali. Correva nudo per strada ed è morto dopo una settimana in ospedale, dove sarebbe arrivato in condizioni critiche.

È successo a Rochester, alle porte di New York lo scorso 30 marzo, ma soltanto adesso la famiglia ha diffuso le immagini del filmato.

Condividi la notizia:











3 settembre, 2020