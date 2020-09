Festa della Madonna Ad Rupes

Castel Sant'Elia - Sabato 12 settembre le celebrazioni

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Il 12 settembre, memoria liturgica facoltativa del Santissimo Nome di Maria, la Diocesi di Civita Castellana festeggerà solennemente la sua Patrona S. Maria “ad Rupes”. È una devozione mariana popolare molto antica, esistente già dal IV–V secolo, quando nella Valle Suppentonia si venerava una immagine della Beata Vergine Maria, dipinta sulla parete di una grotta e poi riprodotta su tela nel XVI sec. perché col passare del tempo si deteriorava.

Gli eremiti dell’epoca si recavano in una grotta, l’attuale, per venerare la sacra immagine di Maria, seduta in trono che col capo chino prega Gesù Bambino dormiente sopra le sue ginocchia. È la stessa Immagine che si prega oggi e che ha dato origine al santuario mariano diocesano, meta di tanti pellegrini della Diocesi e dei fedeli provenienti da varie parti del mondo.

La devozione popolare a Maria diventa, espressione autentica di fede di questa Comunità diocesana che crede; è la testimonianza di un popolo che sa pregare come la Santa Madre Chiesa insegna.

Lo sviluppo del Santuario e del culto della Madonna “ad Rupes” ha trovato una conferma significativa nella solenne Incoronazione della Sacra Immagine dal Capitolo Vaticano il 17 maggio 1896 (nella Basilica di S. Elia). La seconda Incoronazione (24 maggio 1964) fu compiuta dal Card. Giuseppe Ferretto con le nuove corone benedette da Paolo VI.

L’altare della Madonna, costruito con marmi provenienti dalle rovine di Falerio, fu consacrato nel 1872, dal Vescovo di Nepi e Sutri, Mons. Giuseppe Lenti. Il 15 febbraio 1986 la Vergine “ad Rupes” fu proclamata dal Vescovo Marcello Rosina Patrona della Diocesi di Civita Castellana. Due volte (nel 1949 e 1986-88) la Sacra Immagine ha visitato tutte le parrocchie della Diocesi con la “Peregrinatio Mariae”.

Il programma dei festeggiamenti:

Sabato 12 settembre – Solennità di Maria SS. “ad Rupes”

Le celebrazioni osserveranno il seguente orario:

Ore 8.00 Santa Messa – Basilica di San Giuseppe.

Ore 9.00 Santo Rosario – Basilica di San Giuseppe.

Ore 9.30 Santa Messa – Basilica di San Giuseppe.

Ore 17.30 Santo Rosario – Basilica di San Giuseppe.

Ore 18.00 Santa Messa – Basilica di San Giuseppe.

Ore 20.30 – Celebrazione Eucaristica nel viale del Santuario

presieduta da S. E. Mons. Romano Rossi, Vescovo di Civita Castellana.

Dopo la Santa Messa seguirà il concerto de L’ensemble “Stradella y-progect”

Diocesi di Civita Castellana

10 settembre, 2020