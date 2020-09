Viterbo - Domenica 13 settembre per le celebrazioni del patto d'amore

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Festa della Madonna della Quercia. In occasione delle celebrazioni per il Patto d’amore tra la Madonna della Quercia e la città di Viterbo, in programma domenica 13 settembre, sarà istituito il divieto di sosta su piazza del Santuario (area antistante la basilica), dalle ore 8 alle ore 20 (ord. n. 305 del 10/9/2020, polizia locale).

Comune di Viterbo

12 settembre, 2020