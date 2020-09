Festini con cocaina e baby squillo, sei indagati

Bologna - Nei guai personaggi di spicco della città - Tutto partito dalla denuncia di una 17enne

Bologna – Organizzavano festini a base di cocaina e sesso con ragazzine minorenni, sei indagati. A finire nei guai personaggi di spicco del capoluogo, tra cui avvocati, politici e imprenditori.

Le indagini della procura di Bologna sono scattate dal racconto di una 17enne. A febbraio la giovane, dopo la segnalazione della madre, si sarebbe presentata in caserma per raccontare di essere stata in “in vari luoghi con una sua amica – anche lei minorenne – con cui avrebbe assunto cospicue dosi di cocaina a casa di vari conoscenti e dove, perlomeno lei, si sarebbe prostituita per ricevere stupefacenti o denaro, 300 euro a prestazione”.

Le accuse, a vario titolo, sono di induzione alla prostituzione minorile, spaccio e produzione di materiale di pornografia minorile. Uno degli indagati è finito in carcere: è all’interno della sua villa fuori città, secondo la ricostruzione dell’accusa, che si sarebbero tenute vere e proprie orge.

2 settembre, 2020