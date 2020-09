Festival Barocco, omaggio al cantante e compositore bolsenese Andrea Adami

Cultura - Appuntamento sabato 12 e domenica 13 settembre nella chiesa di Santa Maria della Verità

Viterbo – Sabato 12 e domenica 13 settembre due appuntamenti per il Festival Barocco nella sezione “Musicisti della Tuscia: passato e presente”.

Nei due concerti sarà reso omaggio ad Andrea Adami, cantante e compositore bolsenese attivo a Roma a cavallo tra XVII e XVIII secolo, traendo spunto dal volume Osservazioni per ben regolare il coro de i cantori della cappella pontificia dello stesso Adami, pubblicato in Roma nel 1711. Nell’importante opera il sopranista bolsenese elenca tutte le composizioni eseguite dalla Cappella Pontificia in ogni occasione dell’anno liturgico.

Alcune delle composizioni corali citate nel volume, che vanno dal ‘500 agli inizi del ‘700 (da Palestrina a Marenzio, da Giovannelli a Allegri, fino a Foggia e Alessandro Scarlatti), si alterneranno ad arie e cantate a voce sola dello stesso Adami e di Händel, suo sommo contemporaneo, in attività a Roma agli inizi del XVIII secolo.

Gino Nappo e Stefano Silvi, curatori del concerto, si alterneranno rispettivamente al cembalo e all’organo concertando con l’Ensemble Il Setaccio Musicale, il soprano Sabrina Cortese, i tenori Roberto Mattioni e Stefano Osbat, e la violoncellista Alessandra Montani.

Farà da cornice ai brani musicali il racconto curato da Serenella Isidori, ispirato a testi dell’epoca (Osservazioni dell’Adami, Diario di Roma del Valesio, Diari Sistini), alla vita dell’Adami e del suo protettore cardinal Pietro Ottoboni e alla fervente attività musicale nelle cappelle romane tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento.

Il Setaccio Musicale, gruppo indirizzato al recupero ed esecuzione dell’enorme patrimonio musicale della Tuscia viterbese, nella formazione odierna è così composto: Anna Alessandri, Claire Duri, Serenella Isidori soprani, Elisabetta Brunialti, Roberta Ciapica, contralti, Roberto Mattioni, Stefano Osbat, tenori, Gino Nappo, Riccardo Schioppa bassi ed è diretto nei due concerti da Stefano Silvi.

I due concerti saranno sabato 12 settembre alle 17 nella Basilica di Santa Cristina di Bolsena e domenica 13 settembre alle 18 nella Chiesa di Santa Maria della Verità a Viterbo. E’ necessaria la prenotazione al numero 3382559148.

6 settembre, 2020