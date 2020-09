Festival di Venezia, Alice Rohrwacher e Jr raccontano la realtà agricola della Tuscia

Il giornale di mezzanotte - Cinema - La regista e l'artista francese hanno presentato il cortometraggio "Omelia contadina"

Venezia – Alice Rohrwacher e Jr raccontano la realtà contadina della Tuscia al Festival di Venezia.

La regista premiata due volte a Cannes (il Grand Prix per Le meraviglie e poi la sceneggiatura per Lazzaro Felice) e l’artista francese hanno presentato Omelia contadina.

Si tratta di un corto di nove minuti in cui si parla della realtà contadina. Il tutto è nato dall’amicizia e dalla frequentazione di Alice Rohrwacher e Jr: la regista è stata spesso raggiunta nella sua casa in campagna in provincia di Viterbo dall’artista francese.

“La nostra amicizia ha fatto sì che ci siamo frequentati e visti più volte – spiega la regista Rohrwacher – e così, ogni volta che mi veniva a trovare, si avvicinava sempre di più a questo mondo. Jr ha visto tutta questa realtà di contadini che lottano e cercano di sopravvivere alle grandi monoculture e ai giganti delle industrie agroalimentari che sono arrivati anche qui e insieme abbiamo deciso di fare qualcosa insieme“.

La vita nelle campagne della Tuscia ha ispirato Alice Rohrwacher e Jr a voler sostenere questa realtà unendo il mondo agricolo e quello cinematografico.

“Ci ha commosso questa resistenza dei contadini, ragazzi giovani e anziani – afferma la regista – volevamo fare qualcosa per supportarli, ma non qualcosa di arte e basta, non solo un film piuttosto qualcosa che unisse i nostri due mondi. Con Omelia Contadina vogliamo dare visibilità, immagine a questa lotta incredibile che conducono quotidianamente”.

9 settembre, 2020