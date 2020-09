“Finalmente cammino, dopo 7 anni di atroce sofferenza mi sono operato alle anche”

Roma - L'attore e regista Carlo Verdone ha pubblicato un video sui social in cui racconta la sua gioia: ”Quando registravo i film impazzivo dal dolore per stare in piedi, oggi mi sento in paradiso”

Roma – “Può sembrare una giornata normale, ma per me è molto importante. Oggi è successa una cosa miracolosa, mi sembra un sogno”.

Così l’attore e regista Carlo Verdone ha commentato con un video sui social la sua recente operazione a entrambe le anche.

“Dopo sette anni di atroce dolore alle anche – ha spiegato Carlo Verdone -, per le cartilagini scomparse mi sono deciso: operarmi in un colpo solo lo scorso giovedì alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri”.

“Per sette anni quando registravo i film – ha rivelato l’attore -impazzivo dal dolore per stare in piedi, prendevo tanti antidolorifici”.

“Oggi mi sento in paradiso, sono molto felice” ha infine concluso Verdone.

27 settembre, 2020