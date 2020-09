Flaminia, si parte domenica in trasferta con la Sinalunghese

Sport - Calcio - Serie D - Ufficiale il calendario dei rossoblù: la prima in casa il 4 ottobre contro la Pianese

Civita Castellana – Il campionato della Flaminia inizia domenica prossima sul campo della Sinalunghese.

E’ questo il primo incrocio designato dalla Lega nazionale dilettanti, che ieri pomeriggio ha ufficializzato i calendari dei nove gironi di serie D.

La domenica successiva, precisamente il 4 ottobre, per la squadra di Francesco Punzi andrà in scena la prima gara interna in programma al Madami contro la Pianese.

Subito dopo un’altra serie di incontri interessanti che chiuderanno il mese di ottobre: Ostiamare in trasferta domenica 11, Siena in casa il 18 e Tiferno Lerchi sempre in casa il 25.

Ultima giornata ostica contro il Trastevere: andata il 10 gennaio a Civita Castellana, ritorno il 16 maggio a Roma.

20 settembre, 2020