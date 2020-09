Focolaio a Polignano a Mare, 78 positivi all’interno di un’azienda

Coronavirus - Anche un dipendente del comune è risultato contagiato dal Covid e il sindaco ha disposto la chiusura degli uffici per la sanificazione degli ambienti

Coronavirus – Un focolaio di Coronavirus è stato scoperto oggi a Polignano a Mare, in Puglia.

A dare la notizia è lo stesso comune, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Purtroppo ci sono 78 positivi in un’azienda di Polignano. Non si sa ancora quanti di questi positivi vivono a Polignano, ma è evidente che la situazione è delicata come non mai”.

Dopo che una lavoratrice è risultata positiva al Coronavirus, infatti, sono state attivate le procedure di sorveglianza epidemiologica all’interno dell’azienda. Dei 159 tamponi fatti, 78 hanno avuto come esito la positività.

“Nelle prossime ore – fa sapere il comune – sarà montata una tenda nei pressi del campo sportivo per tutti coloro che vorranno effettuare il tampone con modalità drive-in, a cominciare dai contatti più stretti dei positivi”.

Allo stesso tempo, anche un dipendente del comune di Polignano è risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo il sindaco Domenico Vitto ha predisposto la chiusura del palazzo comunale per la sanificazione degli ambienti e tutti i dipendenti, primo cittadino compreso, si stanno sottoponendo al test sierologico. “I risultati finora – fanno sapere dal municipio – sono negativi”.

8 settembre, 2020