Football Club Viterbo, arrivano Nencione e De Giosa

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il Football Club Viterbo, a distanza di pochi giorni dalla prima uscita ufficiale, continua a puntellare il roster a disposizione di mister Giovanni De Leo.

La compagine biancorossa si è assicurata le prestazioni sportive di Maurizio Nencione, conosciutissimo portiere viterbese che ha alle spalle una carriera straordinaria. Sono state numerose le maglie da lui vestite. L’ultima quella della Vigor Acquapendente. Al Dino Nelli di Gallese ha ritrovato un suo grande amico: Roberto Gimmelli.

Assieme a Nencione, il DS Piscopiello è riuscito a tesserare anche De Giosa – prezioso 2002 che andrà ad aggiungersi alla schiera degli under. Proveniente dall’Altamura, gioca nel ruolo di mezz’ala.

Di seguito le prime dichiarazioni dei due:

“Sono felice di essere qui – ha esordito De Giosa in sala stampa – ho trovato un ambiente professionale. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo col mister e con i compagni. Sono molto motivato, fiducioso per il cammino della squadra. Credo nel progetto e darò il massimo, sia in allenamento che in partita, per aiutare la società a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

“Bisognerà lavorare duramente per farsi trovare pronti, ma la strada intrapresa è quella giusta. L’ ambiente – ha continuato Nencione – è positivo e desideroso di fare bene”.

16 settembre, 2020