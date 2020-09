Il Football club Viterbo esordisce con una vittoria sul Ronciglione united

Sport - Calcio - Il presidente Longo al termine del match: "Ci auguriamo di continuare su questa strada"

Viterbo – Fc Viterbo: Nencione, Janse, Chiavarino, Gimmelli, Cancelli, Andreoli, Castillo, Fanelli (28’st Rosato), Formoso (12′ st Capoccia), Cano, Moio (40′ Onofri). A disp: Coretti, De Giosa, Onofri, Capoccia, Pisciavino, Puccica, Rosato.

Allenatore: De Leo

Ronciglione United: Iacomini, Balletti (38’st Menichini), Morresi, Roccisano, Luciani, Leo, Liberati (15′ st Carelli), Oriolesi, Provinciali (8′ st Finocchi), Valentini, Moretti. A disp: Rocchi, Mazzei, Intriago, Vettori, Carelli, Menichini, Taglioni, Karic, Finocchi.

Allenatore: Del Canuto

Arbitro: Dario Di Matteo – Roma2

Marcatori: Cano (9′ – 21′) ; Leo (18′)

Il Football club Viterbo si impone per 2 reti a 1 sull’ostico Ronciglione united e conquista il passaggio del turno.

Il cammino della compagine biancorossa, all’esordio assoluto in una competizione Lnd, comincia con il sorriso, sotto gli occhi del presidente Vincenzo Longo giunto nella Tuscia per assistere allo storico evento.

Quello delle due formazioni è stato un avvio al cardiopalma: il match, avvincente sin dalle prime battute, è stato deciso nei primi quarantacinque minuti grazie alle marcature di Cano (doppietta personale, ndr) e Leo.

Il centravanti argentino, mattatore di giornata, è stato bravo a sbloccare il risultato con un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Iacomini (18′).

Trovato il bandolo della matassa, la squadra di casa ha continuato ad attaccare nel tentativo di portare a due le reti di vantaggio sugli avversari. Il Ronciglione, tuttavia, con un guizzo di Leo è riuscito a ristabilire la parità. (21′).

Raggiunto il pareggio da parte dei ronciglionesi, i quali, al netto del risultato, hanno dimostrato di avere grandi qualità, il Football club Viterbo si è riportato nella metà campo avversaria con Moio: il 7 biancorosso, con uno schema provato in allenamento, ha magistralmente servito Janse, bravo a sfruttare la sovrapposizione e a servire Cano Moreno Juan Martin, il quale – da due passi – non ha potuto fare altro che spedire il pallone in rete.

Il presidente Longo, alla fine del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ufficio stampa. “I ragazzi – ha detto – hanno inaugurato la stagione con una vittoria e di questo non posso che essere contento. Il mister, il suo staff tecnico e la dirigenza, a cominciare dal Ds Piscopiello, hanno fatto un buon lavoro. Ci auguriamo di continuare su questa strada”.

La partita è stata disputata in assenza di pubblico, così come previsto dalla delibera LND 48/2020.

FC Viterbo 2020

20 settembre, 2020