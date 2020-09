“Frana in strada Canepinetta, traffico interrotto e molti disagi”

Viterbo - Lina delle Monache (Obiettivo comune): "Problemi per chi va a San Martino, con strada Fonte già chiusa"

Viterbo – (g.f.) – Frana a strada Canepinetta, si sommano i disagi per chi deve andare a San Martino al Cimino, dopo l’interruzione di strada Fonte.

“Da ieri c’è una frana si strada Canepinetta – spiega la consigliera comunale Lina Delle Monache (Obiettivo comune) – dove passano tutti da quando strada Fonte è inaccessibile.

Adesso chi deve andare a San Martino è costretto a tornare verso il capoluogo e tornare indietro.

Si è rotto un tubo e la via ha franato. Talete è al lavoro per il ripristino, ma i disagi sono molti.

Anche un’ambulanza da quello che mi hanno detto, è andata a passare da lì, ma è stata costretta a tornare indietro”. Ma a preoccupare Delle Monache c’è dell’altro.

“In comune non sanno ancora quanto costerà riaprire quella strada e pare che la situazione in zona non sia proprio tranquilla, se dovesse piovere molto”.

Oggi in consiglio comunale, Delle Monache chiederà lumi con un’interrogazione.

