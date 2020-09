“Francigena, nuovi orari e più corse per gli autobus cittadini”

Viterbo - Ne dà notizia l'assessore alla Mobilità Enrico Maria Contardo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Trasporto pubblico locale, da domani 24 settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole, servizio rimodulato e implementato e nuovi orari per alcune linee.

A darne notizia è l’assessore alla mobilità urbana e sostenibile e alle società partecipate Enrico Maria Contardo, che spiega: “In concomitanza con la riapertura delle scuole, gran parte delle linee del servizio di trasporto pubblico locale saranno modificate”.

Nel dettaglio, ci saranno novità per la circolare A, B, 1C, per le linee 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, e per la linea scolastica.

“È importante continuare a osservare delle piccole regole e viaggiare in modo responsabile. Sia per noi stessi, sia per chi viaggia insieme a noi. Autisti compresi” ha aggiunto l’assessore Contardo, facendo riferimento ai comportamenti anti Covid previsti a bordo dei mezzi.

“Sui bus – continua – va indossata la mascherina in modo corretto, coprendo bocca e naso; a bordo si possono occupare tutti i posti a sedere, in piedi è necessario mantenere il distanziamento; è opportuno evitare di avvicinarsi o chiedere informazioni al conducente; non si dovrà utilizzare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore, ovvero temperatura sopra i 37,5 gradi C; vanno frequentemente igienizzate le mani, evitando di toccarsi il viso; va evitato, se possibile, di utilizzare i mezzi negli orari di punta”.

I nuovi orari sono consultabili sul sito di Francigena. Il servizio festivo rimane al momento sospeso.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











23 settembre, 2020