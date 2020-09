Frascati ko, il Tc Viterbo mantiene il primato

Sport - Tennis - Domenica derby inedito con Valentano

Viterbo – Tre successi su tre per il Tennis club Viterbo in serie C.

La difficile sfida col New Country Frascati finisce 4-2 e consente al circolo sulla Tuscanese di rimanere primo del girone.

Il capitano Paolo Ricci cambia ancora la formazione, torna Daniele Bracciali e vengono confermati per i singolari Niccolò Dessì, Raffaele Censini e Nicola Montani.

La sfida parte subito in salita con il giovane Dessì che incappa in una giornata di grazia di Alessandro Cortegiani (2.4) e deve arrendersi in 2 set; successi invece per gli altri tre singolaristi viterbesi: Nicola Montani 7/6 6/0 su Lorenzo Gessani , Daniele Bracciali 6/4 6/1 su Alessandro Bellifemine e Raffaele Censini che domina 6/2 6/2 contro Matteo Giudizi.

Sul risultato di 3-1 dopo i singolari, diventano decisivi i doppi, al TC Viterbo basta conquistarne uno per aggiudicarsi la vittoria e la coppia formata da Daniele Bracciali e Fausto Barili non concede neanche un game a Gessani-Petrangeli; sfortunata invece l’altra coppia viterbese Censini-Montani sconfitta solo al super tie break a 10 da Cortegiani-Bellifemine dopo aver vinto un set ciascuno.

Il TcViterbo prosegue dunque imbattuto la sua corsa, sponsorizzato da Saggini costruzioni e Banca Lazio nord, punta a chiudere il girone al primo posto per poi giocarsi la serie B con i circoli più forti del Lazio.

Domenica prossima derby inedito con Valentano.

15 settembre, 2020