Viterbo - Intervento di polstrada e 118 per soccorrere i feriti

Condividi la notizia:











Viterbo – Frontale tra auto, feriti.

Incidente stradale a Viterbo ieri dopo mezzanotte.

Per cause in corso di accertamento, sulla Commenda, al km 2,400, si è verificato uno scontro frontale tra due macchine, una della quali è finita in un campo.

Immediato l’intervento della polizia stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per soccorrere le persone ferite.

Condividi la notizia:











13 settembre, 2020