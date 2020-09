Fugge dal centro di accoglienza, muore investito da un’auto

Agrigento - Feriti anche i tre poliziotti che stavano tentando di bloccarlo

Condividi la notizia:











Agrigento – Fugge dal centro di accoglienza, ma viene investito da un’auto sulla statale 115 e muore a 20 anni. Tragedia ieri sera a Siculiana in provincia di Agrigento.

La vittima era un eritreo di 20 anni arrivato nella struttura il primo agosto. Feriti, perché travolti dalla stessa vettura, anche tre poliziotti che stavano cercando di bloccarlo: sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio.

L’automobilista alla guida della Volkswagen Touareg, che li ha investiti, è stato arrestato per omicidio stradale e fuga. Sul posto, per l’intera notte, hanno lavorato la polizia e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. All’alba è scattato l’arresto per l’automobilista di 34 anni che non si è fermato immediatamente dopo l’impatto.

Condividi la notizia:











4 settembre, 2020