Cronaca - Intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Canino – A fuoco macelleria, paura nel pomeriggio a Canino.

Per cause ancora in corso di accertamento un incendio ha coinvolto l’interno di una macelleria. Le fiamme potrebbero essere partite da un corto circuito ma solo le verifiche dei vigili del fuoco potranno dare una risposta certa all’accaduto.

I pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento per circa mezz’ora.

Sul posto anche i carabinieri.

19 settembre, 2020