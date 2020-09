Viterbo - Intervento dei carabinieri in via della Morra - Il proprietario, che aveva fatto la segnalazione, portato in ospedale per accertamenti sul suo stato di salute

Viterbo – Furto in appartamento, ma è un falso allarme.

I carabinieri sono intervenuti ieri sera a Viterbo, allertati per un furto in appartamento in via della Morra.

Arrivati sul posto, i militari si sono resi conto che si trattava di un falso allarme.

Il proprietario, che aveva lanciato la segnalazione, è stato soccorso dai sanitari del 118.

In corso gli accertamenti sul suo stato di salute.

13 settembre, 2020