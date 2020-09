“Per il futuro della città puntiamo su occupazione, ambiente e salute”

Politica - Direzione domani - Progetto Orte illustra il suo programma

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Sino ad ora ci siamo pubblicamente concentrati sull’analisi dell’operato di questa amministrazione, facendo notare le criticità, suggerendo soluzioni, cercando anche, a volte, di sopperire alcune carenze mentre parallelamente davamo forma alle nostre idee.

Ora possiamo dare inizio alla seconda fase del nostro progetto politico, quella in cui, oltre all’analisi amministrativa, iniziamo ad esporre la nostra visione del futuro per Orte, puntando su tre temi: occupazione, ambiente e salute.

L’idea era di rendere nota questa fase ad ottobre ma, visti i recenti fatti di cronaca politica, abbiamo preferito non mettere a rischio la riservatezza dei nostri scopi.

Comunichiamo solo una parte dei nostri progetti, tralasciando quelli che riguardano l’ “ordinaria amministrazione” del Comune, sebbene il sindaco, i suoi assessori e consiglieri siano riusciti a fallire anche in queste aree.

Da più di un anno stiamo lavorando a tre progetti che possono essere così riassunti.

Progetto occupazione: il lavoro è un diritto, quindi troviamo umiliante che le persone debbano “raccomandarsi” per poter lavorare senza garanzie, con reddito basso e nell’impossibilità di poter accedere al credito. Questo progetto riteniamo creerà ad Orte circa 40 posti di lavoro di cui alcuni a tempo indeterminato, altri a tempo determinato e altri ancora in modo saltuario al fine di rispondere alle diverse esigenze temporali, considerando chi ha perso il lavoro in età adulta ed i giovanissimi (che magari anche solo nel periodo estivo, hanno voglia di lavorare).

Progetto territorio: prevede l’impiego di circa 7.000.000 di euro provenienti da amministrazioni centrali ed ulteriori 3.000.000 di euro per la messa a sistema, portando un ulteriore incremento dei posti di lavoro.

Progetto sanità: alcune considerazioni iniziate anni fa, ad oggi non rispondono più alle esigenze dei cittadini e della comunità, soprattutto di fronte alle evidenze della pandemia. In termini generali parliamo di un investimento di 4.500.000 di euro iniziali e ulteriori 5.000.000 di euro per realizzazione e messa a regime. I soldi anche in questo caso arriveranno da un partenariato sinergico.

Intendiamo portare i progetti definitivi all’attenzione dell’opinione pubblica a breve, intanto, ci rivolgiamo alle forze politiche presenti ad Orte invitandole a ragionare con noi su questi temi prescindendo da logiche politiche ormai superate.

Gruppo Politico Direzione Domani

26 settembre, 2020