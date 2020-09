Gabriele Galardi, dal Milan alla Viterbese

Sport - Calcio - Classe 2002, è in prestito ai gialloblù

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La società Us Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Gabriele Galardi entra a far parte della rosa gialloblù. Il calciatore arriva in prestito dall’ac Milan.

Gabriele Galardi, nato a Roma il 5 febbraio 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Vigor Perconti prima di approdare alla Spal. Dopo la breve parentesi a Ferrara, Galardi ha attirato l’attenzione del Milan, club dove si è distinto con la maglia dell’Under 18 e della Primavera.

A Gabriele un grande in bocca al lupo da tutta la società gialloblù per questa nuova avventura.

