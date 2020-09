Viterbo - Se ne parla in incontro dei Garden Club Italiani che si terrà nel complesso della Ss Trinità questo pomeriggio alle 16

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Quali sono le azioni strategiche da intraprendere per valorizzare il patrimonio delle Ville e dei Giardini della Tuscia?

Sicuramente organizzare l’incontro di tutti i Garden Club Italiani a Viterbo è una mossa essenziale.

PromoTuscia con la sua linea viaggi del Giardino Segreto con all’attivo 25 anni di attività è riuscita a metterla in atto.

Oggi arriverà a Viterbo il direttivo nazionale Ugai Unione garden club italiani con rappresentanze dalle varie regioni che ha colto l’invito di PromoTuscia a visitare Viterbo e la nostra provincia, perché terra di splendidi giardini e di paesaggi incontaminati fil rouge del viaggio la riscoperta del verde in chiave etica e filosofica, o come meglio declina il tema il professor Luciano Dottarelli che ci intratterrà in una conversazione aperta alla cittadinanza nel complesso della Ss Trinità oggi venerdì pomeriggio alle 16: “Genius loci, filosofia e arte dei giardini della Tuscia”.

Maria Luigina Paoli

PromoTuscia

25 settembre, 2020