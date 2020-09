“Gente in fila dall’alba”, Mi Manda Rai3 documenta il disastro anagrafe

Viterbo - Servizio della trasmissione di fronte agli uffici di via Garbini - VIDEO

Viterbo – (g.f.) – Ore d’attesa, a volte inutile, appuntamenti per rinnovare la carta d’identità a fine agosto del prossimo anno.

La situazione dell’ufficio anagrafe a Viterbo è al collasso. Drammatica per chi ci lavora e soprattutto per gli utenti. Esasperati.

È talmente surreale quanto sono costretti a sopportare le persone, da ricevere l’attenzione anche dei media nazionali. Un servizio di Mi manda Raitre ha fatto conoscere a tutto il paese il calvario di molti viterbesi.

“Siamo arrivati all’alba – racconta il giornalista – e c’è già gente in fila”. Perché le persone, spiega una donna, stanno di fronte alla porta dell’ufficio dalle 6 del mattino. Peccato che l’anagrafe apra alle 9, fanno notare in trasmissione.

Tre ore ad aspettare. Per diversi non è nemmeno la prima volta: “L’altro giorno sono andata via senza numero”. Racconta una signora. C’è chi è stato ancora meno fortunato. “Sono già venuta – spiega una mamma – ci ho provato quattro volte, con i bambini è un macello”.

Alternative percorribili non ce ne sono. “Ti danno fino a venti numeri – racconta un uomo in attesa – e poi ti mandano via”.

Non va meglio a chi, per evitare la fila prova a prenotarsi. A qualcuno hanno detto di presentarsi a luglio 2021. Una signora, per una richiesta online si è vista rispondere 31 agosto, sempre del prossimo anno.

Per capire come mai un servizio importante sia ridotto così, Mi manda Rai3 ha interpellato il sindaco. Giovanni Arena ha parlato di personale carente, dei concorsi espletati con cui porrà rimedio assegnando addetti. A Viterbo tutto già noto.

Il primo cittadino dà una scadenza: entro la fine di settembre qualcosa cambierà. Dal comune hanno annunciato novità Sarà la volta buona?.

25 settembre, 2020