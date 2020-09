Gianfranco Cherubini nuovo preside delle scuole di Orte

Il giornale di mezzanotte - È in carica da giovedì - Le sue prime parole: "Subito incontri con le istituzioni per organizzare la riapertura"

Orte – (a.c.) – Il nuovo dirigente scolastico dell’istituto omnicomprensivo di Orte è Gianfranco Cherubini. Il successore di Fiorella Crocoli ha firmato giovedì il contratto che gli assegna l’incarico di guida amministrativa delle scuole della città.

Cherubini, ex ricercatore all’Istituto superiore di sanità e docente di tecnologia, inizia il suo mandato in un momento particolarmente delicato per l’attività scolastica, alle prese coi tanti problemi della ripartenza dopo la lunga sosta per l’emergenza sanitaria. “Ho subito iniziato a rapportarmi con le varie istituzioni per organizzare la ripartenza in condizioni di massima sicurezza” sono le sue prime parole.

Il nuovo dirigente deve affrontare l’ulteriore ostacolo di essere nuovo nel territorio di Orte e di dover quindi costruire dei rapporti anche sul piano personale. Negli ultimi anni, infatti, ha prestato servizio in scuole di Sacrofano e Rignano Flaminio. Tuttavia rivela di essere stato “accolto molto bene dagli altri dirigenti scolastici della provincia, con i quali c’è una comunicazione costante”.

“Sto organizzando incontri con la provincia, il comune e i responsabili del sistema dei trasporti pubblici – spiega Cherubini – per conoscere la realtà locale e capire tutti insieme come strutturare la riapertura delle varie scuole di Orte. Ho in programma una serie di tavoli di lavoro per i prossimi giorni, che saranno senz’altro molto intensi. Da lì conto di uscire con le risposte che servono per ripartire in sicurezza”.

L’istituto omnicomprensivo di Orte comprende due plessi di scuola dell’infanzia, due di scuola elementare, due di scuole medie e quattro diversi indirizzi di scuola secondaria di secondo grado.

