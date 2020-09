Gigantesco incendio al porto di Beirut a un mese dalle esplosioni

Cronaca - Il direttore assicura che non c'è rischio di detonazioni

Cronaca – Un incendio di grandi dimensioni è divampato al porto di Beirut, dopo un mese dalle devastanti esplosioni che hanno causato oltre 200 vittime.

Dense colonne di fumo nero hanno avvolto diversi quartieri della capitale libanese, seminando il panico tra i cittadini che hanno ancora vividi i ricordi di quanto successo poche settimane fa al porto.

Secondo quanto affermato dai militari libanesi, le fiamme sono divampate da un magazzino per lo stoccaggio di pneumatici di automobili e olio per motori. Il direttore del porto ha inoltre precisato che non c’è il rischio di esplosioni.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio si stanno concentrando sulla zona del terminal di autobus e taxi di viale Charles Helou, confinante col porto.

10 settembre, 2020