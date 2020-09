Giornata mondiale del turismo, sulle strade dei pellegrini

Cultura - Domenica 27 settembre visita guidata gratuita alla scoperta delle storie che legano Viterbo alla Via Francigena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sulle strade dei pellegrini, Viterbo e la Via Francigena.

Il comune di Viterbo, assessorato cultura e turismo, in collaborazione con l’ufficio turistico, in occasione della giornata mondiale del turismo 2020 – Turismo e sviluppo rurale, che verrà celebrata domenica 27 settembre, ha organizzato una visita guidata alla scoperta delle storie che legano Viterbo alla Via Francigena.

“La giornata mondiale del turismo è una straordinaria occasione per riflettere su un settore che più di altri ha subìto le conseguenze negative della diffusione del Covid-19 – ha sottolineato l’assessore De Carolis – e che prima di altri ha saputo immaginare nuove opportunità in questo periodo di crisi. La visita guidata gratuita alla scoperta della relazione tra Viterbo e la Francigena ci consentirà di conoscere ancora meglio il patrimonio di storie e bellezza che la nostra città ha da offrire a chi sceglie di visitarla. Dopo un’estate che ha visto una presenza importante di turisti a Viterbo, siamo al lavoro con l’obiettivo di aumentare la capacità attrattiva della città in un mercato dal profilo tutto nuovo”.

La partenza è prevista alle ore 10. La partecipazione è gratuita. Info e prenotazioni: 0761 226427 – info@visit.viterbo.it.

25 settembre, 2020