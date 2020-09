Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Il quadro in mostra nella capitale dell’Ungheria nella galleria Pintèr dal 20 al 27 novembre

Montefiascone – (m.m.) – “Gli apatici”, il dipinto di Andrea Gioiosi sbarca a Budapest.

Il quadro del giovane pittore montefiasconese sarà in mostra al “Premio città di Budapest” nella galleria Pintèr dal 20 al 27 novembre.

Il titolo dell’opera è “Gli apatici” e il quadro è stato selezionato insieme ad altre opere di artisti italiani per la mostra Biennale internazionale di Budapest dove verrà conferito il “Premio città di Budapest”.

Inoltre ogni opera che parteciperà alla manifestazione sarà pubblicata in una pagina nella rivista Art Now del numero di settembre- ottobre 2020.

L’iniziativa culturale ospiterà le realizzazioni di un selezionato numero di artisti, il cui impegno è prova del valore della creatività italiana nel mondo.

“Il quadro – spiega Andrea Gioiosi – rappresenta quelle persone perse nel mondo che, come lampadine al vento, dondolano. È un olio su tela di un metro per cinquanta centimetri”.

Il pittore montefiasconese dipinge dal 2016 ed ha realizzato una quarantina di quadri, alcuni dei quali hanno ottenuto un buon successo di critica.

“La pittura per me – aggiunge Andrea Gioiosi – è come una sosta di qualche ora per guardare quel filo invisibile che può avere un bambino, magari, mentre gioca a palla”.

Tra gli altri quadri realizzati dal pittore montefiasconese c’è “Il passo dei cani” esposto alla mostra “Qui siamo nati” a palazzo Chigi Albani a Soriano nel Cimino nel 2018.

9 settembre, 2020