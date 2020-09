Coronavirus nell'Alto Lazio - Ieri altri venticinque casi - A Orte contagiato giocatore di calcio

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, venticinque nuovi casi nell’Alto Lazio. E gli attualmente positivi sono 334.

Nella Tuscia diventano 92 gli attualmente positivi. Ieri, mercoledì 16 settembre, altri cinque infetti: a Bagnoregio, Orte, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia e Vitorchiano.

La Asl comunica che stanno trascorrendo tutti la convalescenza a casa e che due hanno eseguito il tampone dopo la comparsa dei sintomi e tre sono collegati a casi già noti. Ovvero si tratta di contagi a catena.

È il caso, ad esempio, della paziente di Villa San Giovanni, in isolamento insieme all’uomo risultato positivo domenica scorsa. “La concittadina – afferma il sindaco Fabio Latini – è in buone condizioni di salute, praticamente senza alcun sintomo. Si tratta di una positività riconducibile al contagiato già conosciuto che, per fortuna, sta molto meglio rispetto ai primi giorni”.

Per quanto riguarda Orte, si tratterebbe di un giocatore della squadra di calcio a 5 Città di Orte. Gli atleti e i dirigenti dell’associazione sportiva sono stati messi in quarantena e sottoposti ai test: i risultati sono attesi per le prossime ore. Intanto il sindaco Angelo Giuliani ha disposto la chiusura del Palatevere, luogo di allenamento, per 48 ore per la sanificazione.

A Bagnoregio è infetto “un cittadino ucraino – fa sapere il sindaco Luca Profili – che si trova a casa. Già sono stati messi in isolamento coloro che sono venuti a contatto con lui e si sottoporranno al tampone”.

Il paziente di Vitorchiano “presenta – rende noto il sindaco Ruggero Grassotti – dei lievi sintomi di tipo influenzale. I familiari sono stati sottoposti a isolamento ed seguiranno il tampone per la verifica di ulteriori contagi. Il nucleo familiare non comprende minori e quindi non è in alcun modo collegato alla comunità scolastica. Nello stesso nucleo non ci sono persone che lavorano a Vitorchiano, quindi tutti i collegamenti riconducibili a questo caso sono prevalentemente extraterritoriali”.

Nella Tuscia il totale dei casi sale a 587, mentre quello dei guariti resta a 470. I viterbesi ricoverati sono cinque: tre nel reparto di malattie infettive di Belcolle e due in una struttura sanitaria extra Asl. In quarantena ci sono 283 persone, mentre 5mila 63 ne sono uscite. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 25mila 248 tamponi, 290 nelle ultime 24 ore.

Nel territorio della Asl Roma 4 altri dodici positivi: quattro a Ladispoli (tre dei quali con sintomi), due ad Anguillara, Civitavecchia e Formello, uno a Campagnano e Santa Marinella. Le infezioni in corso sono 181.

A Bracciano un paziente si è liberato del Covid, per un totale di 858 guarigioni. Finora sono stati fatti 32mila 124 tamponi.

In Sabina otto nuovi casi. Sei solo a Rieti: una 23enne e una 26enne, un uomo e una donna di 56 anni, una 57enne e un 61enne. A Poggio San Lorenzo positivo un ragazzo di 29 anni e a Contigliano una donna di 51 anni.

Gli attualmente contagiati sono sessantuno. In sorveglianza domiciliare ci sono 220 persone, ben ventitré con sintomi. Nelle ultime 24 ore, in dodici ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 587 (186 a Viterbo; 401 in provincia)

Attualmente positivi: 92 + 2 migranti a Orte

Guariti: 470

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 5 (3 a Belcolle; 2 extra Asl)

In quarantena: 283

Usciti dalla quarantena: 5063 Comuni con positivi

Viterbo: 186 casi (6 morti e 150 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Tarquinia: 29 casi (1 morto e 25 guariti)

Acquapendente: 27 casi (1 morto e 14 guariti)

Civita Castellana: 18 casi (9 guariti)

Orte: 13 casi (10 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Vetralla: 11 casi (7 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 4 casi (2 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 1 caso (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti)

Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











17 settembre, 2020