“Dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, lavoriamo insieme per rendere l’Europa ancora più forte”

Bruxelles - David Sassoli, presidente del parlamento europeo, in occasione dell'81esimo anniversario dello scoppio del conflitto globale

Condividi la notizia:











Danzica – Si sono tenute oggi le celebrazioni per commemorare l’81esimo anniversario dello scoppio della seconda guerra mondiale.

“Lo stesso spirito che portò alla costruzione dell’Unione europea dopo la Seconda Guerra mondiale deve guidare oggi i cittadini europei a rendere l’Europa ancora più forte”. Così su Twitter il presidente del parlamento europeo, David Sassoli.

“Dopo gli orrori della Seconda Guerra mondiale – prosegue Sassoli -, le generazioni si sono unite e hanno costruito un’unione basata sulla pace e sulla cooperazione”.

“Lo stesso spirito deve guidarci adesso – ha concluso il presidente del parlamento europeo -. Lavoriamo insieme per rendere l’Europa ancora più forte per le generazioni future. Le lezioni della storia non possono essere date per scontate”.

Condividi la notizia:











1 settembre, 2020