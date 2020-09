Gli Usa vieteranno l’importazione di rum e sigari da Cuba

Washington - Lo ha affermato Trump in una cerimonia per ricordare l'invasione della baia dei Porci

Washington – Gli Stati Uniti vieteranno l’importazione da Cuba di rum e sigari e proibiranno ai viaggiatori americani di soggiornare in strutture di proprietà del governo cubano.

Lo ha affermato oggi il presidente Donald Trump in una cerimonia per ricordare l’invasione della baia dei Porci, il fallito tentativo organizzato dalla Cia nel 1961 per rovesciare il regime comunista di Fidel Castro.

In molti, però, ritengono che i veri fini della proposta del presidente siano elettorali, per aggiudicarsi in particolare l’elettorato ispanico in Florida.

23 settembre, 2020