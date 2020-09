“Grazie a malattie infettive, per l’umanità e perché mi avete salvato la vita”

Good news - Viterbo - Scrive un paziente: "Questo sì che è un reparto all'avanguardia"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mi chiamo Carlo e vorrei ringraziare con tutto il cuore il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Belcolle.

Voglio ringraziare di cuore tutti per la premura che hanno dimostrato nei mie confronti: i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari.

Tutti loro, col reparto di terapia intensiva, mi hanno letteralmente salvato la vita.

Non mi dimenticherò mai l’attenzione nei miei confronti da parte di tutto il personale di malattie infettive e da parte del primario di malattie infettive, per come è stato umano nei miei confronti.

Vi abbraccio tutti.

Questo sì che è un reparto all’avanguardia.

Carlo Selvaggini

17 settembre, 2020