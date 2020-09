Greta Thunberg: “Il Covid ha messo in pausa la lotta per l’ambiente”

Venezia - "Dobbiamo invece capire che è urgente e non si può mollare se vogliamo avere un futuro"

Venezia – Secondo l’attivista svedese Greta Thunberg, l’arrivo del Covid e la conseguente lotta contro il virus hanno messo in pausa quella per l’ambiente.

“La crisi del Covid ha colpito tutti, sconfiggere il virus è una priorità, non si possono gestire due crisi insieme: per questo le questioni ambientali e la lotta sul cambiamento climatico sono state messa in pausa. Dobbiamo invece capire che è urgente e non si può mollare se vogliamo avere un futuro”.

Lo ha detto Greta Thunberg all’Ansa. L’attivista svedese si è collegata, durante l’intervallo tra due lezioni, con la mostra del cinema di Venezia dove è stato presentato il documentario di Nathan Grossman, “Greta”, incentrato sulla sua figura e sul movimento Fridays for Future.

4 settembre, 2020