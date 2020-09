Crollo dei quotidiani cartacei - Lo annuncia l'Associazione stampa romana che sottolinea: "Al calo delle copie vendute non si risponde tagliando i presidi sul territorio" - La decisione dell'editore avrà effetto dal 12 ottobre

Viterbo – “Il Gruppo Corriere chiude le sedi di Viterbo e Rieti. Protesta il sindacato”. Continua la grave crisi del Gruppo Corriere. Il nuovo taglio lo annuncia l’Associazione stampa romana, il sindacato dei giornalisti.

“Fnsi e associazioni territoriali di stampa – si legge sul portale del sindacato – denunciano che ai colleghi e alle colleghe del gruppo Corriere (Angelucci), titolare di una serie di edizioni locali, stanno arrivando le lettere di trasferimento a Perugia per chiusura delle sedi territoriali. Cinque le sedi chiuse: Arezzo, Siena, Terni, Rieti e Viterbo.

Il nuovo collocamento a Perugia partirà dal 12 ottobre”.

Per Fnsi e e sindacati territoriali quello del Gruppo Corriere è un atto unilaterale.

“Fnsi e associazioni territoriali (Umbra, Toscana e Romana) ritengono incomprensibile l’atto unilaterale dell’azienda – si legge nella nota del sindacato -. Di fronte al calo delle copie vendute non si risponde tagliando i presidi sul territorio. Preparare le pagine di Viterbo, Terni o Siena a Perugia non è la stessa cosa che prepararle, vivendo le dinamiche del territorio e sfruttandone i contatti. Se era necessario chiudere le sedi si poteva ovviare con lo smart working usato in pandemia per garantire la produzione.

Una richiesta che il sindacato aveva avanzato al tavolo di confronto sugli ammortizzatori sociali (in pratica un taglio al costo del lavoro). Chiediamo all’azienda di riprendere il confronto con il sindacato, sospendendo i trasferimenti, fermi restando i diritti dei colleghi e delle colleghe”.

23 settembre, 2020