Guarisce dal Covid a 108 anni, è festa per Amelia

Valpolicella - E' ospite di una struttura per anziani - Per lei gli auguri del presidente Toti

Valpolicella – Un doppio tampone negativo che ha il sapore della più grande delle vittorie. Perché Amelia ha sconfitto il Covid a 108 anni.

E per questo importante traguardo, le sono arrivati anche gli auguri del presidente della regione Liguria Giovanni Toti: “Un grande evviva per Amelia che a 108 anni ha sconfitto il Coronavirus! Tosta, tenace e determinata come una vera genovese, ora ha finalmente potuto festeggiare il suo compleanno, rimandato a causa del virus”.

Amelia, una laurea in medicina e una vita come ginecologa, da dieci anni è ospiti di una residenza per anziani nella Valpolicella, dove lo scorso giugno ha festeggiato il suo compleanno.

“Il traguardo che ci riempie di indescrivibile gioia è quello di oggi, quello dove tu con la forza dei grandi sei arrivata ai tuoi 108 anni. E poiché a te le cose facili non sono mai piaciute ci sei arrivata dopo due guerre mondiali, l’influenza spagnola, la febbre gialla e sconfiggendo anche il Covid-19 che pensava, vista la tua età, di avere facile vittoria ma non aveva fatto i conti con Amelia – dicono dalla residenza Valpolcevera – Auguri Amelia e grazie per tutto quello che ci hai regalato ed insegnato in questi 10 anni”.

3 settembre, 2020