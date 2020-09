Guarito bambino di tre anni ad Acquapendente

Coronavirus - Quattrocento casi in tutto l'Alto Lazio, 26 nelle ultime 24 ore

Viterbo – (r.s.) – Quattro pazienti sono guariti dal Coronavirus nella Tuscia e tra questi c’è un bambino di tre anni di Acquapendente. “Una buona notizia”, commenta il sindaco Angelo Ghinassi.

Le altre negativizzazioni sono state registrate a Viterbo, Civita Castellana e Nepi dove un uomo si è liberato dal Covid dopo oltre un mese. Il totale dei guariti sale a 490.

Non si arrestano però i contagi. Ieri, giovedì 24 settembre, la Asl ne ha comunicati altri cinque: a Viterbo, Acquapendente, Orte, Civita Castellana e Monterosi. In questi ultimi due comuni sono risultate positive rispettivamente una giovane donna che ha ricoperto il ruolo di scrutatrice elettorale e la convivente dell’ultimo caso accertato in paese. Tutti e cinque stanno trascorrendo la convalescenza a casa, ma due sono sintomatici.

Le infezioni avvenute finora sono 618, di cui 103 ancora in corso. Cala a sei il numero dei pazienti che hanno bisogno si cure mediche: tre sono ricoverati nel reparto di malattie infettive di Belcolle e altrettanti in una struttura sanitaria extra Asl.

Schizzano a 453 le quarantene, mentre sono 5mila 214 le persone che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. I tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza ammontano a 27mila 180, di cui 248 eseguiti nelle ultime 24 ore.

Nel territorio della Asl Roma 4 undici nuovi casi e altrettanti guariti per un totale, questi ultimi, di 916. Due i positivi a Cerveteri, Fiano Romano, Morlupo e Trevignano, uno a Bracciano, Civitavecchia e Sacrofano. Di questi, cinque hanno i sintomi del Covid e uno è stato ricoverato al policlinico Gemelli.

Le negativizzazioni sono avvenute: tre ad Anguillara, due a Capena, Cerveteri e Civitella San Paolo e uno a Fiano Romano e Formello. I contagi attuali sono 179 e i tamponi fatti finora sono 34mila 373.

In Sabina diventano 116 gli attualmente positivi dopo le dieci nuove infezioni comunicate ieri dalla Asl. Riguardano un ragazzo di 28 anni, un uomo di 51, un altro di 55, due di 57, uno di 65 e una donna di 86 anni di Rieti. Poi una 50enne di Borgovelino, una 55enne di Rivodutri e una 64enne di Tarano.

Quattro i guariti: tre a Casperia e uno a Posta. In sorveglianza domiciliare restano 369 persone, ben 49 con sintomi. Nelle ultime 24 ore, in 41 ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia Casi totali: 618 (195 a Viterbo; 423 in provincia)

Attualmente positivi: 103

Guariti: 490

Morti: 25 + 1 Ricoverati: 6 (3 a Belcolle; 3 extra Asl)

In quarantena: 453

Usciti dalla quarantena: 5241 Comuni con positivi

Viterbo: 195 casi (6 morti e 154 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Acquapendente: 31 casi (1 morto e 15 guariti)

Tarquinia: 31 casi (1 morto e 27 guariti)

Civita Castellana: 20 casi (13 guariti)

Vetralla: 16 casi (7 guariti)

Orte: 15 casi (10 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (9 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (4 guariti)

Bagnoregio: 5 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (4 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Monterosi: 3 casi (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 1 caso (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Proceno: 1 caso Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Marta: 12 casi (12 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Blera: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Canepina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Vasanello: 1 caso (1 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

