Il giornale di mezzanotte - Sport - Motori - Continua la scia di successi del pilota viterbese che a Imola, alla terza tappa del Mini Challenge, conquista il podio

Viterbo – (p.p) – Gustavo Sandrucci, un trionfo di cuore e testa.

A Imola dove si è svolto il terzo round del Mini challenge 2020 (che ha coinciso anche con il giro di boa del campionato) il pilota viterbese realizza una straordinaria performance, allungando il passo e consolidando la leadership in classifica. Sandrucci conquista ancora il podio grazie a quel mix di passione e lucidità nel gestire le gare che ormai lo hanno reso inarrivabile.

Racconta Sandrucci: “Già delle prove libere del venerdì, avevamo capito con il team, e già lo sapevamo, che sarebbe stata più dura del solito in quanto la pista di Imola è quella che si adatta meno alla tipologia di assetto della nostra Mini.

Ho ottenuto il secondo tempo nel primo turno, invece nel secondo mentre forzavo ho commesso un errore e ho anche danneggiato la vettura.

Nelle qualifiche ho di nuovo commesso un errore col il primo set di gomme nuove e sono riuscito ad acciuffare la seconda posizione in extremis nel finale, distanziato di 0.251 secondi dal mio rivale in campionato Tramontozzi che ha centrato la pole position”.

In dettaglio: “In gara 1- continua il pilota – sapevo che avrei dovuto attaccarlo nel finale e, per questo, di non perdere troppo da lui che era veramente veloce. Ho approfittato così della ripartenza dalla safety car quando mancavano due giri al termine per attaccarlo alla curva del Tamburello dove lui era da un paio di giri che era in crisi. Ho attaccato all’esterno portando a termine un sorpasso davvero spettacolare. Lui, nel tentativo di recuperare, ha commesso diversi errori terminando addirittura sesto. E’ stata una vittoria bellissima!”.

In gara 2 “sono partito ottavo per inversione della griglia. Sono stato cauto un pò di giri poi ho iniziato a recuperare. Tramontozzi ha preso subito il largo, ma nel ripartire dalla safety car ha sbagliato la procedura ed è stato così penalizzato di 25 secondi. Ricevuta la comunicazione dal team ho amministrato, effettuando altri sorpassi e terminando in seconda posizione dietro al vincitore Alcidi.

Un weekend quindi quasi perfetto che mi vede prendere il largo in classifica generale con 28 punti di vantaggio sul secondo. Sono molto contento di come guido e di come riesco a gestire tutte le situazioni. Qualcuno mi dice che sono fortunato, altri dicono che ho una grande testa nel gestire le gare ed approfittare delle situazioni… io credo più a questi ultimi”.

Prossima tappa sulla pista di casa di Vallelunga il 19/20 settembre.

1 settembre, 2020