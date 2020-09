“Ha messo fine al calvario di mia figlia, ridandoci serenità”

Viterbo - Good news - Monica Piciucchi ringrazia il dottor Gianluca Santoboni, reumatologo dell'ospedale di Belcolle​

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Attraverso le pagine di Tusciaweb, vorrei ringraziare pubblicamente il medico che dopo dieci anni di peregrinazioni ha messo fine al calvario di mia figlia affetta da disturbi ai piedi.

Nessuna terapia prescritta precedentemente da specialisti di fama mondiale è mai risultata efficace in tutto questo tempo. Fino a quando ad aprile scorso, esattamente il giorno prima di Pasqua, abbiamo incontrato il dottor Gianluca Santoboni, reumatologo dell’ospedale di Belcolle a Viterbo.

Dopo vari consulti e una attenta visita è arrivata la cura. Da subito il farmaco ha dato i suoi effetti benefici. Ora la ragazza, che ha 24 anni, finalmente dorme la notte e conduce una vita normale senza accusare più dolori lancinanti agli arti.

Grazie alla diagnosi e alla cura prescritta dal dottor Santoboni abbiamo ritrovato la serenità!

Monica Piciucchi

Good news

23 settembre, 2020