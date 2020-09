Vetralla - Il commento del voto di Forza Italia

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Risultati del referendum 2020: Sì 67,45%, No 32,55%.

Ha vinto il sì e non i Cinquestelle. Basta vedere i dati: il Movimento 5 Stelle crolla ovunque, perde decine di migliaia di voti e cala nel numero di consiglieri in tutte le Regioni in cui si è votato.

La vittoria del sì è dovuta anche alla tanta incertezza nell’indicare la preferenza da parte degli organi centrali di ogni partito che hanno dato libertà di scelta.

A Vetralla con il nostro 32,55% siamo stati tra i comuni con una maggior percentuale e possiamo comunque essere soddisfatti per aver lavorato bene, visto che noi di Forza Italia Vetralla siamo stati il partito locale che ha più volte indicato ai suoi forzisti di votare no anche a mezzo stampa dove si spiegavano le motivazioni.

Forza Italia sta crescendo grazie al lavoro e impegno del nostro senatore Francesco Battistoni e del nostro coordinamento provinciale diretto da Alessandro Romoli.

Forza Italia Vetralla

23 settembre, 2020