Haccp, tornano i corsi a distanza di Cna sostenibile

Viterbo - Il 24 e 29 settembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tornano, nelle aule della sede di Viterbo, i corsi obbligatori a distanza organizzati da Cna sostenibile per gli operatori del settore alimentare. Fissate anche le date: 24 e 29 settembre.

Giovedì 24 settembre, dalle ore 14 alle 18, si terrà l’aggiornamento periodico per i responsabili Haccp e per gli addetti alla manipolazione degli alimenti.

In programma, con lo stesso orario, il primo modulo della formazione per il personale che svolge l’attività di manipolazione degli alimenti nelle diverse fasi, dalla lavorazione alla somministrazione. Il secondo, e ultimo, è previsto per martedì 29, dalle 14 alle 16. E’ infatti di sei ore la durata complessiva delle lezioni.

I contenuti sia della formazione che dell’aggiornamento riguardano, ovviamente, anche l’adeguamento per la gestione del rischio da Covid-19.

Viene riproposta, per i corsi in tema di igiene e sicurezza degli alimenti, la modalità della videoconferenza sincrona, che, ricordiamo, consente agli allievi e ai docenti di interagire e assicura la tracciabilità dei tempi di collegamento di ciascuno. L’aver offerto questa opportunità, ha sicuramente facilitato, negli ultimi mesi, la frequenza degli operatori.

Info e iscrizioni: area Igiene degli alimenti di Cna sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino). Telefono 0761.1768309 – 176831. E-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it).

Cna Viterbo e Civitavecchia

9 settembre, 2020