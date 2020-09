È di Hasfa il corpo ripescato ieri nell’Adda

Cronaca - La salma è stata riconosciuta dai genitori - La ragazza era stata inghiottita dalle acque del fiume lo scorso 1 settembre

Cronaca – È di Hasfa il corpo ripescato ieri sul fiume Adda. Il riconoscimento della salma è stato fatto nel tardo pomeriggio di oggi dai genitori in obitorio.

La ragazza 15enne di origine marocchine era stata inghiottita dalle acque del fiume lo scorso 1 settembre. Nonostante le ricerche, il corpo di Hasfa non è stato trovato per giorni. Anche il papà della ragazza era tornato più volte al fiume per cercarla. Al momento della scomparsa della figlia, l’uomo era in Marocco. È rientrato in Italia e più volte si è tuffato sperando di trovare Hasfa.

La ragazza è stata trovata soltanto ieri, quando due pescatori hanno segnalato ai vigili del fuoco la presenza di un corpo in acqua in località San Pietro a Berbenno.

Fin da subito si è detto che quel corpo potesse essere di Hasfa e oggi è arrivata la conferma. Poco prima del riconoscimento da parte dei genitori, i rilievi tecnico scientifici della polizia erano arrivate alle medesime conclusioni.

