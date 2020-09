Hypnomachia, lo spettacolo di microteatro sulle gesta di Ercole

Viterbo - Sabato 19 e domenica 20 settembre al museo Colle del Duomo

Viterbo – Sabato 19 e domenica 20 settembre presso il museo Colle del Duomo di Viterbo andrà in scena Hypnomachia – gesta e furori d’Ercole, uno spettacolo di microteatro liberamente tratto dalle storie di Ercole con testi da Apollodoro, Esiodo, Euripide, Sofocle, Ovidio e Teocrito.

Lo spettacolo si svolge all’interno di tre scatole, poste in tre distinte stanze, per due spettatori alla volta.

Tre teatri in miniatura in cui fondali e sagome si animano, appaiono e scompaiono, raccontando per immagini e suoni le gesta e i furori di Ercole: una “battaglia di sogni”, in cui le vicende dell’eroe vengono mescolate e ricombinate tra loro in maniera onirica e bizzarra.

Un omaggio al mito di Ercole colonizzatore di Viterbo e della Tuscia, nonché alla natura artigianale e “barocca” del teatro, in grado di creare mondi e generare curiosità, stupore e meraviglia.

A cura del gruppo Zëri-t, Valentina Cardinali Dettori, Valerio Marini ed Elisabetta Pagnani, musiche originali di Davide Marchi, registrazioni a cura di Francesco Ziello, ideazione, drammaturgia e regia di Valerio Marini.

L’iniziativa, organizzata dalla società archeologica viterbese Pro Ferento, patrocinata e finanziata dal Comune di Viterbo, ArcheoAres e Viterdino Eventi, si articolerà su due serate con inizio spettacoli alle 21, 22 e 23. Per info e prenotazioni 320/7911328. Prenotazione obbligatoria.

17 settembre, 2020