Tuscania - Gli animali ottengono ottimi risultati alla tappa del circuito allevatoriale Mipaaf e alla mostra nazionale del cavallo maremmano - Alessia Germoni: "Squadra vincente"

Condividi la notizia:











Tuscania – I cavalli del centro Le Doganelle brillano al Cm Equitazione.

Dal 18 al 20 settembre si sono svolte ad Orbetello, al Cm Equitazione, una tappa del circuito allevatoriale Mipaaf e la mostra nazionale del cavallo maremmano.

Il centro asd le Doganelle, di Alessia e Domenico Germoni, ha partecipato con sette cavalli e tutti hanno ottenuto bellissimi risultati.

“Siamo felicissimi – commenta Alessia Germoni -, soprattutto perché al Mipaaf i nostri cavalli, per lo più maremmani, si sono scontrati con il meglio dell’allevamento italiano dalle genealogie importantissime”.

Ecco i risultati

TAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE CM EQUITAZIONE:

M.Guelfo dei Settemerli

2 classificato su 30 morfologia cat.3 anni maschi Mipaaf

11 classificato nel salto in libertà e qualificato per Verona

Ottima prova in obbedienza

Terzo classificato morfologia ANAM cat. 3 anni maschi

M.Gea dei Settemerli

Seconda classificata su 25 morfologia cat.3 anni femmine MIPAAFT

Ottima prova nel salto in libertà, fuori dalla finale per un solo posto.

Prima classificata morfologia ANAM cat. 3 anni femmine

M.Gastone della Turchina

Ottima prova in morfologia, obbedienza e salto in libertà alla sua prima uscita.

Secondo classificato morfologia ANAM cat. 3 anni maschi, qualificato per Verona!

M.Icaro del Pietriccio Rosso

5 classificato su 9 morfologia cat.2 anni maschi MIPAAFT

Secondo classificato morfologia ANAM cat. 2 anni maschi

Pretestaggio superato e STALLONE CLASSE B

Matilda M&M

Terza classificata morfologia cat.2 anni femmine MIPAAFT e qualificata per Verona

M.Lyria del Barbazzale

Terza classificata su 10 morfologia cat. 1 anni femmine MIPAAFT

Prima classificata morfologia ANAM cat. 1 anni maschi e femmine

M.Dadea di Castelporziano

Prima classificata morfologia ANAM cat.fattrici

Tutti gli animali, sono preparati appunto presso Asd Le Doganelle. Sono stati presentati da Carlo Baccelloni.

“Ringraziamo i proprietari – conclude Alessia Germoni -, i cavalieri Gianluca Battellocchi ed Elena Castra. Groom Stefano Menichelli e Alessio Marchino e l’aiuto frusta Claudio Francesconi. Una vera squadra vincente”.

Condividi la notizia:











22 settembre, 2020