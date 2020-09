“Ieri mattina le condizioni atmosferiche hanno consentito di procedere con gli interventi preannunciati”

Viterbo - La replica dell’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Ricci

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Ricci, per l’articolo titolato “Istituto Grandori nell’abbandono il primo giorno di scuola” – Non mi piace fare polemiche. Ancor meno farle contro il consigliere Ricci, che è una persona che conosco da tanti anni e che stimo.

Però, per onor di verità, ritengo giusto e doveroso precisare alcuni aspetti. Il consigliere Ricci sostiene che questa amministrazione non abbia fatto nulla per le scuole. Che durante la fase di lockdown sia stata ferma con le mani in mano.

Questa affermazione non la trovo corretta, né tantomeno veritiera. E sinceramente nemmeno rispettosa, sia nei confronti della stessa amministrazione e ancor di più nei confronti di tutti quei dipendenti che anche al di fuori dell’orario di lavoro, hanno garantito il loro operato.

Mi riferisco, in questo caso, al personale del settore edilizia scolastica, della pubblica istruzione e dell’ufficio provveditorato del Comune di Viterbo che ha lavorato ininterrottamente per fornire soluzioni a quanto richiesto dai dirigenti scolastici. E questo non lo dico solo io in qualità di assessore.

Lo affermano gli stessi dirigenti scolastici con tanto di ringraziamenti scritti pubblicamente anche su questa stessa testata.

Per quanto riguarda la scuola Pio Fedi voglio precisare che in questi due anni e mezzo non è stato l’unico istituto ad essere stato oggetto di interventi. Per quanto riguarda l’intervento di efficientamento energetico è vero quello che dice il consigliere Ricci, il progetto è stato presentato dalla precedente amministrazione.

Ricordo però a me stesso e allo stesso Ricci, che i progetti non basta presentarli. Vanno seguiti e sostenuti fino al raggiungimento dell’obiettivo.

E l’attuale amministrazione si e prodigata e impegnata per seguire e sostenere quel progetto, fino all’ottenimento dell’obiettivo: il finanaziamento. Trovo pertanto fuori luogo alcune sue affermazioni anche in merito a tale istituto scolastico. Il sottoscritto, e sono certo nessuno potrà smentirmi, è in contatto diretto con le scuole del nostro territorio comunale. Ogni giorno.

Un contatto costante con i dirigenti scolastici per cercare di trovare risposte alle problematiche che mi vengono segnalate. Anche se vanno oltre la mia delega alla pubblica istruzione. Dispiace che il consigliere Ricci faccia certe dichiarazioni puntando il dito contro l’amministrazione. Comprendo perfettamente il ruolo del consigliere di opposizione. Mi stanno bene le critiche, ma quando c’è realmente da criticare. Quando si tratta di scuole e di bambini forse dovremmo tutti adoperarci e remare nella stessa direzione per risolvere i problemi, indipendentemente dal partito di appartenenza. E ora veniamo alla situazione della scuola Grandori, di cui sono venuto a conoscenza solo il giorno prima dell’apertura delle scuole.

Quanto illustrato nell’ambito dell’interrogazione presenta ieri in consiglio comunale dal consigliere Notaristefano corrisponde a verità. L’ho già detto e lo confermo anche in questa occasione.

Anche in questo caso è però opportuno fare una precisazione: la problematica riguardante la nuova rampa di accesso alla scuola Grandori non interessa il giardino interno dell’istituto, ma la parte esterna, sempre di competenza comunale. Quest’anno, per ottemperare alle disposizioni anti Covid, è sorta l’esigenza di creare percorsi alternativi. Il dirigente scolastico ha pertanto ritenuto opportuno ripristinare quel passaggio da anni inutilizzato.

Ora non voglio fare lo scaricabarile, ma sappiamo bene che quella situazione non riguarda la mia competenza. Me ne guardo bene prima di addossare colpe ad altri. Dico semplicemente che se lo avessi saputo qualche giorno prima, mi sarei adoperato comunque, e il primo giorno di scuola tale situazione magari sarebbe stata risolta.

Andando ai fatti, come promesso ieri in consiglio comunale, e dopo essermi accordato con il sindaco Arena, questa mattina (ieri, ndr) le condizioni atmosferiche hanno consentito di poter procedere con gli interventi preannunciati.

È stata tagliata l’erba ed è stato ripulito lo spazio verde a ridosso dell’edificio scolastico. Ci stiamo organizzando inoltre per portare nei prossimi giorni del brecciolino o del macco. La situazione la risolviamo. Per quanto mi riguarda, una volta messo al corrente delle varie problematiche, mi adopero affinché certe criticità possano essere risolte in tempi brevi.

E l’odierno intervento, consigliere Ricci, conferma ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che da parte di questa amministrazione ci sono i fatti. Non solo le parole.

In ultimo voglio ringraziare i membri della componente genitori del Consiglio di Istituto dell’I.C. Carmine per le parole di apprezzamento che mi hanno dedicato nella loro lettera. Come amministratore fa piacere leggere certe considerazioni e affermazioni.

Sto solo facendo il mio dovere. E cerco di farlo nel miglior modo possibile.

Elpidio Micci

Assessore alla pubblica istruzione

– “Istituto Grandori nell’abbandono il primo giorno di scuola”

Condividi la notizia:











26 settembre, 2020