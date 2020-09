IgNobel 2020, premiati i leader mondiali per la gestione della pandemia

Coronavirus - "Hanno avuto più impatto della scienza su vita e morte dei cittadini"

Cambridge – Nel pieno di una pandemia la politica può più della scienza su vita e morte di una popolazione: lo spiega la motivazione del premio IgNobel 2020, che dal 1991 viene assegnato alle ricerche più stravaganti e che quest’anno è andato a leader come Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Narendra Modi, Donald Trump, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, accanto a quelli di Messico, Bielorussia e Turkmenistan. Premiati, dunque, per come hanno gestito la pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio l’intero pianeta.

L’ organizzazione è della rivista Annals of Improbable Research, grazie al finanziamento delle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica dell’Università di Harvard.

Durante la pandemia, si legge nella motivazione, i politici premiati hanno dimostrato che il loro potere può avere un effetto più immediato sulla vita e sulla morte più di quanto non possano fare scienziati e medici.

18 settembre, 2020