“Il verde invade e stringe la carreggiata, segnali immersi e sovrastati dalla vegetazione”

Cronaca - Rossano Baldinelli (Lista Civica Impegno comune per Carbognano) e Marco Caccia (FdI) chiedono più sicurezza sulle strade per automobilisti e agricoltori

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – È ormai da qualche mese che abbiamo avviato una strategia politica a beneficio delle strade sicure a ridosso del nostro comune, presentando esposti ed interrogazioni in consiglio comunale a un sindaco che prosegue la sua navigazione sulla rotta dell’indifferenza politica e strategica, raggiungendo qualche reazione in Provincia, ma non verso la totale soluzione dei problemi per la sicurezza della viabilità provinciale medesima.

Il verde che invade e stringe la carrabilità, segnali immersi e sovrastati dalla vegetazione o scoloriti dal tempo abbandonati al loro destino sono le cose che abbiamo più volte rappresentato richiamando gli enti responsabili ad un giusto e necessario efficientamento

Dalla fine del mese di agosto e fino a queste ore moltissime macchine agricole e come sempre in questi periodi rispetto all’ordinario, hanno invaso le sedi stradali per raggiungere i campi. Oltre che a ringraziare gli agricoltori che debbono aver bonificato con il loro passaggio alcuni bordo strada, c’è da dire che in tutte le sedi stradali non sono presenti i necessari avvisi di pericolo che ne ricordano la presenza.

Rivolgiamo per questo motivo, un appello, anche attraverso una interrogazione ed una nota al presidente della Provincia di Viterbo affinché, seppur tardivamente, ma siamo alle solite, ci possa essere una risposta istituzionale credibile a beneficio ella sicurezza degli automobilisti e degli agricoltori”.

Rossano Baldinelli – Lista Civica Impegno comune per Carbognano

Marco Caccia (FdI)

16 settembre, 2020