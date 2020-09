Ilaria Cucchi: “Denaro a chi condivide i miei post, ma è una truffa”

Cronaca - La denuncia della sorella di Stefano, che si è rivolta alla polizia postale

Roma – Ilaria Cucchi denuncia: “Premi in denaro a chi condivide i miei post, ma è un tentativo di truffa a mio nome”.

Post su Facebook della sorella di Stefano: “Attenzione! Qualcuno ha creato un falso profilo utilizzando il mio nome, le mie foto, i miei post. Chi vi accede ha l’impressione di essere sulla mia pagina pubblica e interagire con me. Non è così!”.

Per Ilaria “si tratta sostituzione di persona ed è un reato. E per questo ho appena sporto denuncia presso la polizia postale”.

Poi l’appello: “Vi chiedo di aiutarmi a diffondere questa notizia perché in quella pagina è in corso un vero e proprio tentativo di truffa, utilizzando il mio nome. Promettono premi in denaro a chi condivide i ‘miei’ post. Mi auguro che la polizia postale possa presto individuare gli autori e che questi vengano perseguiti. Ma soprattutto mi auguro che nessuno rimanga vittima di questa truffa”.

14 settembre, 2020