Impianto fotovoltaico in località Casalino, al via la procedura per la posa dei cavidotti

Tuscania - Sono gli elettrodotti interrati necessari per il collegamento alla rete nazionale di distribuzione - Una sessantina i destinatari del "vincolo preordinato all'esproprio"

Tuscania – Nuovo impianto fotovoltaico in località Casalino a Tuscania, al via la procedura per la posa dei cavidotti.

Pubblicato sul Bur della Regione Lazio del primo settembre il provvedimento relativo all’avvio, da parte della Provincia, della procedura per l’apposizione del “vincolo preordinato all’esproprio” sugli immobili occorrenti alla realizzazione del progetto.

Una sessantina i destinatari, mentre le fasce di terreno necessarie per le opere sono riportate al Nuovo catasto terreni del comune di Tuscania.

Si tratta, nel particolare, della posa degli elettrodotti interrati in Mt di collegamento dell’impianto alla rete nazionale di distribuzione ovvero dei cavi elettrici che saranno posizionati sotto terra per azzerare l’impatto ambientale rispetto alla distribuzione aerea.

L’istanza per la valutazione dell’impatto ambientale è stata presentata alla Regione Lazio dalla società Limes 2 srl di Milano per l’approvazione del progetto definitivo di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 21,504 MWp, la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi in località Casalino su un’area di 41 ettari.

Con verbale della conferenza dei servizi dello scorso 16 giugno, la Regione Lazio ha stabilito che fosse la Provincia di Viterbo a provvedere entro i tempi previsti per la conclusione del procedimento di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 ad effettuare quanto previsto all’art. 11 del DPR 327/01 nel merito delle notifiche per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la posa dei cavidotti di media tensione necessari per il collegamento dell’impianto alla rete elettrica nazionale.

21 settembre, 2020