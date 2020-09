“Improponibile lo spostamento del seggio elettorale”

Vitorchiano - Interviene la maggioranza

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – In merito alla nota di una parte della minoranza apparsa sugli organi di informazione, non possiamo che constatare di essere arrivati alle comiche. Qualcuno ha proposto, peraltro con pochi giorni di anticipo, di far svolgere la tornata referendaria allestendo il seggio in altra sede e non nei locali scolastici. Detta così, la proposta sarebbe condivisibile, anche nell’ottica di evitare alla scuola l’ennesima interruzione momentanea dell’attività didattica; una possibilità più volte valutata, ma mai perseguita a causa delle difficoltà correlate che si presenterebbero.

La proposta, però, diventa grottesca quando proviene da una parte della minoranza, incluso un ex-ex sindaco, che ancora non ha compreso che la proposta andrebbe formalizzata in prefettura con mesi di anticipo (non certo pochi giorni prima), che il locale proposto sia già nelle disponibilità pubbliche (quindi assurdo proporre un locale privato come ad esempio l’ex cinema di Piazza Umberto I) e che lo stesso presenti le giuste caratteristiche immobiliari (numero idoneo di stanze, ingressi, assenze di barriere architettoniche, sufficiente numero e idonee tipologie di bagni).

Quindi ci spiace dover constatare la lontananza di certe persone dalla realtà e dalle più basilari norme e linee guida della pubblica amministrazione. L’ennesima evidenza, già dimostrata con i pessimi risultati finanziari lasciati in eredità dieci anni fa (debiti fuori bilancio, opere non pagate e contenziosi per quasi due milioni euro), che Vitorchiano merita molto di più.

Passando all’altro argomento toccato dalla minoranza, cioè le riprese del film girato lo scorso weekend a Vitorchiano e il fatto che la troupe non abbia alloggiato in paese, se i consiglieri di minoranza si fossero informati prima di sparlare, avrebbero scoperto che per le riprese, originariamente previste prima del lockdown, era stata prenotata per ben 60 persone l’unica struttura esistente sul territorio del Comune in grado di ospitare un numero così alto di persone. Oggi purtroppo quella struttura ricettiva ha cessato la propria attività e non esiste un albergo nel nostro Comune in grado di accogliere un numero elevato di ospiti i quali, per ovvi motivi logistici, avevano necessità di soggiornare tutti nella stessa struttura. Sfugge inoltre il fatto che catering e cestini per il pranzo per ben 105 persone tra troupe e comparse siano stati preparati proprio da attività vitorchianesi.

Fortunatamente, i cittadini di Vitorchiano hanno già ben giudicato quel modo bizzarro di gestire la cosa pubblica con le elezioni del 2016.

Comune di Vitorchiano

15 settembre, 2020