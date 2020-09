Imu, qualcosa sta cambiando…

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Arrivano in commissione gli adeguamenti per le nuove disposizione di legge - L'assessore Barbieri (Tributi): "Quello che potevamo fare, posticipare i pagamenti l'abbiamo fatto"

Viterbo – (g.f.) – Imu si cambia, arrivano le nuove disposizioni.

Previste per legge e l’amministrazione comunale deve adeguarsi. Questo mercoledì, riunione congiunta di prima e seconda commissione.

“Alcuni aspetti saranno modificati per via delle disposizioni di legge – precisa l’assessore Paolo Barbieri (Tributi) e vanno recepite nel regolamento, in base alle indicazioni del ministero dell’Economia. Nulla di particolare”.

Quello che potevano fare in autonomia, a palazzo dei Priori l’hanno già messo in campo.

“Potevamo rimandare il pagamento per l’emergenza Coronavirus e così è stato fatto. Posticipando la scadenza al 30 settembre, dopo che lo stato aveva dato il via libera”.

9 settembre, 2020