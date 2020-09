Berlino - I dati del Robert Koch institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco

Condividi la notizia:











Berlino – In Germania 2mila 297 nuovi casi di Coronavirus, record da aprile.

Sono 2mila 297 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Il numero segna il livello più alto dallo scorso aprile. A riferire i dati è Robert Koch institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco.

Il numero dei contagi totali in Germania è di circa 270mila. Sono 6, sempre nelle 24 ore, i decessi registrati, per un totale di oltre 9mila. I guariti in totale sono 239mila.

Il livello più alto di contagi giornalieri era stato registrato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, con circa 6mila infezioni.

In agosto solo una volta si era tornati a superare i duemila contagi. Il paese però esegue circa il doppio dei test a settimana rispetto ad aprile, un milione rispetto ai 500mila di cinque mesi fa.

Condividi la notizia:











19 settembre, 2020